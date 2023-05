Le PSG lâche 60M€, un premier transfert déjà bouclé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait faire partie des clubs très actifs sur le marché des transferts. Dans cette optique, Luis Campos est déjà très actif en coulisses. Le conseiller sportif du club parisien aurait même déjà transmis une offre de 60M€ pour Manuel Ugarte. Soit le montant de sa clause libératoire. Le PSG tient donc peut-être sa première recrue.

Après une saison plus que poussive, le PSG s'apprête à vivre un mercato très agité. Luis Campos est même déjà très actif en coulisses pour renforcer l'effectif parisien, et donc satisfaire Kylian Mbappé qui a mis son avenir en stand-by en attendant d'en savoir plus sur le projet parisien. Et visiblement, le dirigeant portugais préparerait même du lourd et une première offre d'envergure aurait déjà été dégainée sur le mercato.

La bombe est lâchée, le PSG boucle un transfert à 60M€ ! https://t.co/mOHynh41gz pic.twitter.com/6W2J8VyWNv — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Une offre de 60M€ pour Ugarte ?

En effet, ce jeudi, le média portugais CMTV Noticias a lâché une bombe en révélant que le PSG avait levé la clause libératoire de Manuel Ugarte. La somme du transfert serait estimée à 60M€. Le 28 juillet 2022, le10sport.com évoquait déjà l'intérêt du club de la capitale pour le milieu de terrain du Sporting CP. Nos informations concernaient d'ailleurs un passage à l'action durant l'été 2023. Et cela semble donc se préciser.

Jorge Mendes à la manœuvre ?