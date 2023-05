Mercato : Zidane a un contrat en or massif entre les mains

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane aurait été approché par le club de Cristiano Ronaldo. Al-Nassr lui proposerait 150M€ sur deux saisons. Une offre rejetée par le principal intéressé. Explications.

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Depuis, il est question d’une nomination du champion du monde 98 au PSG, mais il a poliment refusé après avoir été approché l’été dernier selon RMC Sport. L’équipe de France lui a échappé puisque Didier Deschamps a prolongé son contrat en tant que sélectionneur jusqu’en 2026.

Al-Nassr offre 150M€ à Zidane pour qu’il rejoigne Ronaldo…

Zinedine Zidane aurait à coeur de reprendre du service, mais pas n’importe où. RMC Sport affirmait le mois dernier que l’ex-coach du Real Madrid ferait d’une venue à la Juventus sa grande priorité. Mais en attendant, Massimiliano Allegri est toujours en poste et sous contrat jusqu’en 2025. L’occasion pour Al-Nassr, club dans lequel évolue son ancien joueur Cristiano Ronaldo, de lui faire une offre pharaonique. Selon Foot Mercato , le club saoudien lui aurait proposé un contrat de deux saisons via lesquelles il percevrait des revenus totaux s’élevant à 150M€.

…il refuse !