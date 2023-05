Zidane - PSG : Le Qatar est fixé à «99,9%»

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier sera l'entraineur du PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. En cas de départ de son technicien, le club de la capitale penserait toujours à recruter Zinedine Zidane. Mais à en croire Sebastien Frey, le Ballon d'Or 98 n'a aucune chance de signer au PSG.

A la fin de la dernière saison, le Qatar rêvait d'envoyer Zinedine Zidane au PSG. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Ballon d'Or 98 a snobé les hautes sphères parisiennes, qui se sont finalement rabattues sur Christophe Galtier.

Le PSG n'a pas oublié Zinedine Zidane

Auteur d'une excellente première partie de saison avec le PSG, Christophe Galtier a vu son équipe sombrer après la Coupe du Monde. Invaincu avant le début de l'année 2023, le club de la capitale enchaine les contre-performances depuis la reprise post-Mondial. Ce qui aurait pu couter la tête de Christophe Galtier. Mais d'après Le 10 Sport, le coach du PSG sera toujours en place la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1.

Zidane a 0,01% de chance de rejoindre le PSG