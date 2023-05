Real Madrid : Une offre impossible à refuser pour Mbappé

Jean de Teyssière

Et si Kylian Mbappé touchait une somme pharaonique en cas de signature au Real Madrid ? C'est l'incroyable rumeur qui est apparue ce lundi. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le crack de Bondy voit son nom régulièrement évoqué du côté de la capitale madrilène. Et en cas de venue, il pourrait toucher la somme rondelette de 80M€...

Le feuilleton Kylian Mbappé est (encore) relancé. Mais s'était-il déjà terminé ? Après son annonce en mai 2022 qu'il prolongeait l'aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 (finalement jusqu'en 2024, la prolongation d'une année ne pouvant être activée que par Mbappé), le Real Madrid semblait avoir fait une croix sur la venue du champion du monde 2018. De plus, lors des trophées UNFP, celui qui a été sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1 a évoqué son avenir : « On ne parle pas de mon avenir ? Tant mieux. Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content. » Mais en coulisses, les Merengue se préparent toujours à cette arrivée...

Un pré-contrat et 80M€ pour Mbappé ?

C'est le média pro-madrilène Defensa Central qui vient de sortir cette infirmation. Le Real Madrid ne compte pas lâcher l'affaire concernant Kylian Mbappé et serait même prêt à lui offrir une somme pharaonique de 80M€. Ce montant correspondrait à une prime à la signature. Mais pour toucher cette somme, Mbappé devra signer un pré-contrat, qui pourrait lui coûter très cher.

Mbappé pourrait payer 80M€ au Real...