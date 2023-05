Messi lâche Mbappé, une nouvelle polémique éclate au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses paires lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Une soirée à laquelle n’a pas assisté Lionel Messi, pourtant nommé au côté de l’attaquant français du PSG, le septuple Ballon d’Or ayant privilégié un déplacement en Catalogne pour un concert.

Et de 4 pour Kylian Mbappé ! Ce dimanche, l'attaquant du PSG a encore été récompensé lors de la cérémonie des Trophées UNFP en étant élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs. Il dépasse ainsi Zlatan Ibrahimovic, honoré à trois reprises. Lionel Messi était nommé dans la même catégorie, mais le numéro 30 n’avait pas fait le déplacement au pavillon Gabriel à Paris.

Messi aperçu à Barcelone… pour le concert de Coldplay

Et pour cause, Lionel Messi avait d’autres priorités. Le septuple Ballon d’Or était visible au même moment dans les gradins du Stade olympique Lluís-Companys de Barcelone pour assister au concert de Chris Martin et de son groupe Coldplay. La présence de Messi n’est évidemment pas passée inaperçue, des chants à son nom ayant été scandés.

🎥 Gritos de Messi, Messi @JijantesFC pic.twitter.com/m36mirWUBr — Gerard Romero (@gerardromero) May 28, 2023

Neymar aussi avait d’autres priorités ce week-end

Un choix qui fait parler, et qui s’ajoute à l’absence de Neymar à Strasbourg pour célébrer le onzième titre du PSG. Le Brésilien avait préféré se rendre à Monaco pour jouer au poker, avant d’assister au Grand Prix de Formule 1 le lendemain.