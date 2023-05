Le PSG réalise un coup historique, l’OM et l’ASSE hallucinent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec le nul obtenu contre Strasbourg (1-1) samedi, le PSG est officiellement devenu champion de France, le onzième titre national de son histoire. Une performance historique pour l’équipe de Christophe Galtier, devançant l’ASSE et l’OM au classement des clubs les plus titrés en Ligue 1. Retour sur cet historique et la place de ce record en Europe.

Si beaucoup jugent la saison du PSG ratée, l’équipe dirigée par Christophe Galtier a tout de même obtenu la onzième couronne nationale de son histoire après son nul face à Strasbourg (1-1) samedi, une performance historique puisque le club est devenu le plus titré de l'histoire du championnat de France. Un sacre obtenu sans grande difficulté, le PSG ayant pris la tête du classement dès la 1ère journée après sa victoire contre Clermont (5-0), avant d’enchaîner contre Montpellier (5-2) puis le LOSC (7-1), permettant aux Parisiens de faire la différence en gonflant leur différence de buts. La suite a été moins glorieuse, avec des revers face à Lens (1-3, le 1er janvier), Rennes (0-1, le 15 janvier), l’AS Monaco (1-3, le 11 février), Rennes à nouveau (0-2, le 19 mars) puis l’OL (0-1, 2 avril), du jamais-vu depuis la saison 2020/21 et le sacre du LOSC. Cela n’a donc pas empêché le PSG d’aller mettre la main sur un onzième titre en Ligue 1, lui permettant de prendre le dessus sur les autres écuries.

L’ASSE détrônée, l’OM prend du retard

Jusqu’à maintenant, seule l’AS Saint-Etienne tenait encore tête au PSG, avec dix titres de champion de France remportés (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981), donnant naissance à la mythique étoile des Verts . En décrochant un onzième sacre sur la pelouse du Racing, le PSG prend donc seule la tête de ce classement prestigieux, un record (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023).



Dépassé l’an dernier par le PSG, l’OM prend du retour en complétant le podium avec neuf titres glanés en première division (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010). Suivent l’AS Monaco et le FC Nantes à 8 unités, puis l’Olympique Lyonnais et ses 7 sacres consécutifs entre 2002 et 2008.



Le PSG peut encore faire mieux en France…

L’OL conserve justement son record avec la plus longue série de titre de suite. Malgré l’arrivée des Qataris à l’été 2012, et cette décennie triomphale au cours de laquelle le club a remporté neuf de ses onze titres, l’AS Monaco (2017) puis le LOSC (2021) ont empêché le Paris Saint-Germain de se rapprocher de la performance des Lyonnais. La formation parisienne a enchaîné quatre titre entre 2013 et 2016, avant de laisser leur trône aux Monégasques.

… mais aussi à l’étranger !

Face à ses concurrents européens, le PSG peine encore à faire le poids. Un écart qui s’explique logiquement par la jeunesse du club de la capitale, fondé en 1970. Difficile ainsi de se rapprocher pour l’heure des 36 Scudetti de la Juventus, des 35 sacres du Real Madrid en Espagne, des 32 du Bayern Munich en Allemagne et des 20 couronnes de Manchester United en Premier League. Le Glasgow Rangers quant à lui détient 55 titres nationaux à son palmarès.



En revanche, le PSG n’a pas à rougir de son bilan depuis le début du XXIe siècle, au pied du podium avec le FC Barcelone (9 titres aussi), devancé seulement par le Bayern Munich (17 titres) et la Juventus (11). Le Real Madrid (8), Manchester United (8), City (7) et l’Inter (6) sont derrière.