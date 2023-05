Mbappé s’enflamme totalement pour le PSG

Arnaud De Kanel

Habituellement buteur, Kylian Mbappé s'est mué en passeur samedi soir sur la pelouse de la Meinau pour offrir le 16ème but de la saison à Lionel Messi. Tenu en échec, le PSG est malgré tout champion de France et le capitaine des Bleus en est très heureux.

Il n'y a plus de suspense désormais, le tour est joué, le PSG est champion de France pour la onzième fois de son histoire. Les Parisiens avaient besoin d'un seul petit point, ils l'ont pris non sans mal à Strasbourg. Mais l'essentiel était ailleurs pour Kylian Mbappé et ses partenaires.

Paris tenu en échec mais champion

A l'image de sa fin de saison, le PSG a déçu face à Strasbourg. Après avoir ouvert le score par Leo Messi, parfaitement servi par Kylian Mbappé, le club de la capitale s'est fait rejoindre par les Alsaciens et Kevin Gameiro. Malgré tout, il n'y avait pas besoin de plus pour être champion.

«Le plus grand club de France»