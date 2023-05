Attaqué au PSG, Messi est interpellé par Galtier

Amadou Diawara

Depuis sa signature au PSG, Lionel Messi est sous le feu des critiques, et ce, parce qu'il est loin d'évoluer à son meilleur niveau. Malgré tout, Christophe Galtier estime que la Pulga a réalisé une grosse saison 2022-2023 sous les couleurs parisiennes. En effet, le technicien du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de son numéro 30.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran de 35 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons à Paris, Leo Messi devrait prendre la porte à l'issue de cet exercice 2022-2023, notamment parce qu'il n'a pas du tout évolué à son meilleur niveau depuis son arrivée.

PSG : Un transfert à 100M€ est bouclé, le Qatar peut enrager https://t.co/MuIPssX13G pic.twitter.com/l9LfHutqDA — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Messi peut compter sur le soutien de Galtier

Alors que Lionel Messi est vivement critiqué ces dernières semaines à cause de son rendement insuffisant, Christophe Galtier a tenu à prendre sa défense. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le technicien du PSG a préféré voir le verre à moitié plein, affirmant que son attaquant argentin avait fait une grande saison malgré tout.

«Leo est le football»