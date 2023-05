Un grave accident secoue le PSG, la famille du joueur sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’un grave accident ce dimanche, au lendemain du titre remporté par le PSG sur la pelouse de Strasbourg, Sergio Rico est actuellement hospitalisé dans un état sérieux. La famille du portier espagnol a pris la parole ce dimanche soir pour apporter davantage de précisions sur sa situation et la cause de l’accident.

Alors que l’heure était à la fête au PSG au terme d’une saison éprouvante avec l’obtention d’un onzième titre en Ligue 1 samedi, cette joie a prématurément pris fin avec l’annonce de l’accident de Sergio Rico dès le lendemain. Le remplaçant de Gianluigi Donnarumma a été hospitalisé dans un état sérieux après avoir été percuté par un cheval lors d’une sortie en famille d’après les informations divulguées par la presse espagnole dimanche. Dans la soirée, la famille de Sergio Rico a pris la parole pour faire le point sur son état, confirmant la gravité de la situation.



La famille de Sergio Rico sort du silence

« Après ce qui s’est passé ces dernières heures, de la part de la famille de Sergio, nous voulons communiquer que : 1) Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Malaga et de là à El Rocio, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie avec sa famille et ses amis, il se dirigeait vers la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a subi un malheureux accident à cause d’une charrette à mules et d’un cheval en fuite qui l’ont heurté. 2) Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour récupérer le maximum en recevant les meilleurs soins de toute l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocio. Nous devons agir avec prudence, surtout lors des prochains 48 heures. 3) Nous attendons des résultats sur son évolution médicale afin de pouvoir vous communiquer au plus vite l’amélioration de son état. 4) Nous apprécions les expressions d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui posent des questions sur l’état de Sergio. Merci pour votre aide », a-t-on pu lire dans un communiqué.

Le PSG affiche son soutien