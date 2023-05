Mercato : Grosse révélation sur cette révolution annoncée à l’OM

Thibault Morlain

Alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin, du côté de l’OM, de nombreuses questions se posent. L’incertitude plane notamment concernant l’avenir d’Igor Tudor. Après seulement un an à Marseille, le Croate pourrait ne pas continuer sur la Canebière. Si tel était le cas, Pablo Longoria devrait alors lui trouver un remplaçant. Quid donc de cette recherche à l’OM ?

L’OM va donc terminer 3ème de Ligue 1. Une position qui n’assure pas le club phocéen de disputer la Ligue des Champions. La saison prochaine ne sera donc pas simple à gérer. Mais Igor Tudor sera-t-il aux commandes pour cela ? Pas sûr… En effet, le Croate fait l’objet de certaines rumeurs de départ, lui qui est annoncé dans le viseur de la Juventus notamment.

Un nouvel entraîneur à l’OM ?

Qui sera donc l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Igor Tudor pourrait ne plus être là, mais comme expliqué par RMC , au sein du club phocéen, on assure que la relation est bonne avec le Croate. De plus, pour le moment, aucune démarche n’aurait été entreprise afin de chercher un remplaçant à Tudor.

Un oeil sur Franck Haise ?