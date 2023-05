Surprise, il jette un froid sur son avenir au RC Lens

Hugo Chirossel

Alors qu’il a mené le RC Lens jusqu’à la deuxième place au classement de la Ligue 1 et donc à la Ligue des champions, Franck Haise a été élu meilleur entraîneur de la saison dimanche soir, lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. Interrogé sur son avenir, le technicien âgé de 52 ans a laissé planer le doute sur la suite de son aventure avec les Sang et Or.

Large vainqueur de l’AC Ajaccio samedi dernier (3-0), le RC Lens a validé sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ce qui vient récompenser une très belle saison des Sang et Or . Quatre d’entre eux, Brice Samba, élu meilleur gardien de Ligue 1, Kevin Danso, Seko Fofana et Loïs Openda figurent d’ailleurs dans l’équipe type de la saison, dévoilée dimanche soir lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP.

Haise élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Une soirée au cours de laquelle Franck Haise a également été mis à l’honneur. Sur le banc du RC Lens depuis plus de trois ans, il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. Le technicien de 52 ans a ainsi devancé Igor Tudor (OM), Paulo Fonseca (LOSC), Philippe Montanier (Toulouse) et Pascal Gastien (Clermont).

L’entraîneur du RC Lens lâche une bombe sur son avenir https://t.co/q3T711iXeV pic.twitter.com/8H27B3H5ge — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Haise évasif sur son avenir