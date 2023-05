La star du RC Lens snobe le PSG, elle s’explique

Thibault Morlain

L’été dernier, Seko Fofana a animé le marché des transferts. Auteur de grosses performances avec le RC Lens, l’Ivoirien était courtisé. Il était alors question d’un intérêt du PSG. Ça s’est finalement soldé par une prolongation de Fofana avec les Sang et Or. Un choix fort de la part du capitaine du RC Lens qui est revenu sur cette décision et la folle soirée à Bollaert pour signer son nouveau contrat.

Le 31 août 2022, le RC Lens s’imposait à Bollaert face à Lorient (5-2). Mais la fête est allée un peu plus loin pour les supporters lensois. En effet, après la rencontre, il y a eu une incroyable mise en scène pour la prolongation de Seko Fofana. Ces images ont fait énormément parler et ça a mis un terme au feuilleton concernant l’avenir du capitaine du RC Lens. L’Ivoirien a ainsi signé un nouveau contrat jusqu’en 2025. Fofana avait pourtant l’opportunité d’aller voir ailleurs, le PSG était notamment intéressé par ses services.

« J’étais convaincu que le bon choix c’était de rester »

Dans une interview accordée à Winamax , Seko Fofana est revenu sur son choix de continuer l’aventure avec le RC Lens. Il a alors confié : « Ça a été pour moi quelque chose d’exceptionnelle. Je me posais beaucoup de questions sur mon avenir lors de la préparation. Sauf que mes coéquipiers voulaient que je reste, ils me disaient qu’il fallait que je reste, que je ne devais pas ailleurs, qu’on n’avait pas fini… Et puis moi aussi j’avais ce sentiment de me dire qu’on avait progressé mais que je partais comme un voleur. Je sentais qu’il fallait que je reste, qu’il y avait des choses à accomplir et que je devais partir la tête haute. (…) Quand ça se passe bien dans un club, c’est compliqué de forcer un départ. On travaille bien, on est comme une famille ici, tout se passe bien et on le voit sur cette 3ème saison. Aller prendre plus d’argent, c’était peut-être possible, mais est-ce que j’allais être heureux comme ici, je ne sais pas. J’étais convaincu que le bon choix c’était de rester et j’ai fermé la porte à toutes les sollicitations ».

« On aura peut-être marqué le football français »