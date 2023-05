Il a dit oui au PSG, une grande nouvelle tombe

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez serait dans le collimateur du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait d'ores et déjà un accord de principe avec l'international français. De son côté, l'écurie bavaroise n'arriverait pas à prolonger Lucas Hernandez, et ce, parce qu'Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont pris la porte.

Etincelant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France avant sa grave blessure, Lucas Hernandez aurait tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que - d'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato et de Sport 1 - le club de la capitale aurait lancé les hostilités pour boucler un transfert cet été.

Le PSG est d'accord avec Lucas Hernandez

Selon les informations de L'Equipe , le travail du PSG aurait déjà payé, puisque le club parisien aurait un accord de principe avec Lucas Hernandez. Pour sa part, le Bayern est dos au mur pour son défenseur de 27 ans.

Le Bayern est dans l'impasse pour L. Hernandez