L’OM veut signer une star, elle lâche une grosse réponse

L’avenir d’Alexis Sanchez continue de s’écrire en pointillé, alors que l’OM voudrait conserver l’attaquant, auteur d’une excellente saison pour ses débuts à Marseille. Le Chilien, lui, se veut ambitieux pour la suite comme il l’a expliqué après avoir été élu Olympien de l’année, tout en semblant se projeter sur la saison à venir.

Alors que la saison arrive à son terme, Alexis Sanchez va devoir trancher pour son avenir, son contrat expirant après le 30 juin. Satisfait de l’excellente saison du Chilien, auteur de 18 buts toutes compétitions, l’OM espère le convaincre de rempiler une année supplémentaire. L’attaquant de 34 ans semble sur la même longueur d’onde, bien que celui-ci souhaite faire partie d’un projet ambitieux, avec l’ambition de remporter un trophée en Provence. Obligeant Pablo Longoria à trouver les bons arguments pour parvenir à ses fins. Élu meilleur joueur de la saison à l’OM, Alexis Sanchez est revenu sur sa première saison à Marseille, tout en affichant ses ambitions pour la suite.

« J’aurais aimé donner un titre aux supporters »

« J’ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé ici, j’ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d’être élu Olympien de la saison. J’aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club. Je crois qu’on était très proches, il y avait la place de pouvoir être champion mais on aurait aussi pu gagner une coupe », a confié Alexis Sanchez auprès des médias de l’OM.

« Il faut continuer à se battre pour obtenir ce que l’on veut »