PSG : Grosse annonce de Mbappé, la presse espagnole s’affole

Arnaud De Kanel

Bien qu'il venait d'affirmer dans son discours qu'il allait poursuivre au PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé a de nouveau été questionné sur son avenir à la sortie du Pavillon Gabriel. La presse espagnole voulait savoir s'il comptait rejoindre le Real Madrid et la réaction de l'attaquant parisien a mis le feu de l'autre côté des Pyrénées.

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Cette semaine, L'Equipe a provoqué un séisme au PSG en révélant que le Bondynois ne souhaitait pas lever la clause qui lui permettait de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Forcément, cela n'a pas échappé à la presse espagnole qui s'est rendue en France pour questionner le principal intéressé. Et la réponse de Mbappé fait couler beaucoup d'encre.

La presse espagnole ne lâche pas Mbappé

L'attaquant du PSG pensait certainement avoir mis les choses au clair en annonçant son envie de rester lors de son discours quelques minutes plus tôt au moment de recevoir son trophée UNFP de meilleur joueur de la saison, mais c'était sans compter sur la presse espagnole. Jose Alvarez, journaliste pour El Chiringuito , a questionné le Français sur le Real Madrid.

🚨MBAPPÉ RESPONDE A @elchiringuitotv🚨🤔 @10JoseAlvarez: "¿Quieres cumplir tu sueño de jugar en el Madrid?" 😳Esa sonrisa... #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/FvVlZgdK1V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2023

Un sourire qui fait parler