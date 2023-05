Mercato : L’OM se met à trembler pour sa star

Thibault Morlain

Troisième de Ligue 1, l’OM n’est pas encore assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Forcément, dans le pire scénario, cela pourrait avoir des conséquences pour le club phocéen. A la fois financières, mais aussi au sein de l’effectif. Les regards se tournent notamment vers Alexis Sanchez, pour qui l’avenir pourrait s’écrire loin de l’OM. Explications.

L’été dernier, l’OM réalisait un gros coup en recrutant Alexis Sanchez. Sportivement, le Chilien a été très précieux cette saison, réalisant de grosses performances. Mais rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. En effet, l’attaquant olympien a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. La question est alors de savoir si cette option d’Alexis Sanchez sera levée afin de lui permettre de continuer avec l’OM.

«Je suis énervé», il pousse un coup de gueule sur l’OM https://t.co/hFiqqVGZJJ pic.twitter.com/5dWAHwRkBW — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Ça va discuter entre l’OM et Sanchez

D’ici peu, les discussions devraient débuter entre l’OM et Alexis Sanchez afin d’évoquer la possibilité de rester un an de plus. Mais pour convaincre le Chilien, Pablo Longoria devra avoir de sérieux arguments. Récemment, Alexis Sanchez avait d’ailleurs mis la pression sur sa direction, exprimant clairement sa volonté de remporter des titres.

Un retour en Premier League ?