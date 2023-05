Mbappé réclame une star, le PSG est sous pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos voit son contrat s'achever le 30 juin. Mais à l'inverse de La Pulga, l'Espagnol semble bien plus proche d'une prolongation. Et pour cause, non seulement Kylian Mbappé aurait manifesté son souhait de voir le défenseur rester, mais surtout, une offre aurait déjà été transmise par le PSG.

Sergio Ramos a fait oublier sa première saison délicate. Handicapé par de nombreux pépins physiques, l'Espagnol avait très peu joué lors de son premier exercice au PSG. Mais à force de travail, l'ancien capitaine du Real Madrid est revenu très fort, ce qui semble avoir convaincu le PSG de le conserver. Eduardo Inda évoque même une offre de prolongation déjà transmise.

Le PSG dégaine une offre pour Ramos

« Le PSG lui a proposé de rester une saison de plus et lui offre 8M€ nets par saison. Aujourd'hui, il gagne 12M€, ce qu'il gagnait à Madrid, mais avec d'importants bonus. Le PSG paie comme personne d'autre. Ils lui offriront 8M€ plus des incentives », lâche le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuto .

Mbappé intervient !