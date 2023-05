Une star est attendue, Benzema va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, Karim Benzema ne semble plus en odeur de sainteté et pourrait même partir dès cet été. Il faut dire qu'en coulisses, le club merengue semble préparer sa succession et Carlo Ancelotti serait très intéressé par le transfert de Richarlison.

Auteur d'une saison poussive, Karim Benzema voit son avenir au Real Madrid être sérieusement menacé. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant français devrait honorer son bail jusqu'à son terme, mais le club merengue serait toutefois en quête d'un nouvel avant-centre pour le concurrencer comme l'explique Eduardo Inda.

Le Real Madrid cherche un concurrent à Benzema

« Maintenant que l'on parle beaucoup du "9" et que l'on laisse entendre que Benzema ne continuera pas, bien que je pense qu'il restera, ils cherchent un avant-centre de réserve pour les cas où Benzema n'est pas là ou n'est pas en forme, ce qui a été le cas plus souvent cette année », lance le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Ancelotti aurait réclamé Richarlison