Mercato : L'OM prépare une révolution, c'est acté

Hugo Chirossel

Après la victoire du RC Lens samedi dernier contre l’AC Ajaccio, l’OM est désormais fixé. Le club marseillais terminera cette saison sur la troisième marche du podium et devra passer par le troisième tour préliminaire et un barrage pour décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Ce qui va forcément influer sur la préparation du mercato, qui s’annonce très animé.

C’est désormais officiel, l’OM finira la saison 2022-2023 à la troisième place du championnat de France. Battu à domicile par Brest (1-2), les Marseillais ont vu le RC Lens disposer facilement de l’AC Ajaccio samedi soir (3-0). S’ils veulent se qualifier une deuxième année consécutive pour la Ligue des champions, ils devront donc passer par le troisième tour préliminaire et un barrage.

Surprise, le verdict est tombé pour l’entraîneur de l’OM https://t.co/e2LLPIl1d6 pic.twitter.com/K5amAMom28 — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Une dizaine d’arrivées et de départs

Ce qui va forcément donner moins de temps à Pablo Longoria et ses équipes pour préparer le mercato estival. D’autant plus que le président de l’OM va avoir du pain sur la planche. Comme l’indique La Provence , huit à neuf départs seraient attendus cet été, et autant d’arrivées.

Plusieurs dossiers à régler

Le premier dossier chaud de l’OM concerne celui de son entraîneur. L’avenir d’Igor Tudor, sous contrat jusqu’en juin 2024, interroge ces derniers jours. Les dirigeants marseillais devront également régler le cas Alexis Sanchez, qui arrive au terme de son contrat. Le départ de Matteo Guendouzi semble acté, tandis que le futur de Dimitri Payet est également incertain. L’été s’annonce chaud à l’OM.