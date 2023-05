L'OM a déjà trouvé son prochain entraineur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’objectif de l’OM était de finir dans les deux premiers, Marseille devra se contenter de la 3ème place. Igor Tudor, qui a souvent été critiqué cette saison, penserait à partir. Pablo Longoria connaît la situation, il songerait même déjà à son remplaçant et Marcelino est un profil qui plaît en interne.

Et si Igor Tudor quittait déjà l’OM cet été ? Arrivé il y a un an pour succéder à Jorge Sampaoli, le technicien croate finit cette saison essoufflé. Le contexte marseillais semble avoir eu raison de lui sur ces dernières semaines et cela se ressent au niveau des résultats puisque l’OM a perdu trois fois sur les quatre derniers matchs.

Igor Tudor pense à un départ

Alors forcément, son avenir interroge. Comme l’a expliqué Foot Mercato , un retour en Italie est une idée qui existe dans l’esprit d’Igor Tudor, le Milan AC et la Juventus seraient les deux candidats probables. Mais l’OM a un tour d’avance.

Marcelino, l’option made in Longoria

En cas de départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria ne veut pas changer de philosophie. Et selon le média français, Marcelino serait l’un des profils qui pourrait intéresser l’OM. Longoria le connaît parfaitement pour avoir travaillé avec lui à Valence, le duo pourrait donc être reformé à Marseille. A condition qu’Igor Tudor décide de plier bagages…