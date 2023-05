«Il faut qu’il parte» : Séisme à venir pour l’OM ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM va boucler cette saison à la 3ème place de Ligue 1, l’avenir d’Igor Tudor fait déjà parler. Le technicien croate ne serait pas certain de poursuivre l’aventure avec Marseille, ce qui ne déplairait pas à Jérome Rothen. Le consultant n’est pas sûr que le coach marseillais puisse progresser la saison prochaine.

Est-ce que l’OM va encore tout changer cet été ? Il y a un an, le départ précipité de Jorge Sampaoli a forcé le club olympien à faire venir Igor Tudor au pied levé. La situation pourrait se reproduire cette saison puisque d’après les informations de RMC Sport , le technicien croate songerait à quitter l’OM cet été. Jérome Rothen a déjà son avis sur la question.

Igor Tudor ne fait pas l’unanimité

« Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle de voir Tudor partir. Aujourd’hui c’est l’heure du bilan et ça finit mal. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, avec certains joueurs aussi ça finit mal. Il faut que la saison se termine très vite et ce n’est pas de bon augure pour la saison prochaine. C’est problématique pour repartir avec cet état d’esprit là pour une année qui va être très longue », admet le consultant sur RMC .

L’OM vise un buteur, il se lâche sur son avenir https://t.co/m5aXZoEUG0 pic.twitter.com/UmlL3VPhW1 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Il faut qu’il se pose les bonnes questions»