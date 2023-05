Riolo conseille l'OM pour son prochain entraîneur

Jean de Teyssière

Aucune décision n'est encore prise, mais l'avenir de Igor Tudor à la tête de l'Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Quelques pistes sont à l'étude comme celle menant à Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens fraîchement lauréat du titre de meilleur entraîneur de l'année en Ligue 1. Mais Daniel Riolo voit un autre profil pour l'OM et il vient du Nord aussi : Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC.

L'avenir de Igor Tudor à l'OM est loin d'être scellé. Malgré une bonne saison avec une troisième place en poche, la fin de l'exercice 2022-2023 a fragilisé l'entraîneur croate, avec notamment la défaite face au RC Lens, synonyme de la perte de la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions...

Tudor sur le départ

Dimanche, RMC Sport annonçait que Igor Tudor était sur le départ. L'entraîneur de l'OM a réussi à hisser le club olympien sur le podium mais les dirigeants olympiens ont aperçu une cassure et un manque de motivation dans le groupe après la défaite face à Lens. Une situation qui ne plaît pas et qui pourrait coûter sa place à Igor Tudor.

« Fonseca serait un super entraîneur pour l'OM »