Le boss de l’OM prend une grosse décision pour le mercato

Igor Tudor n’a pas affirmé sa présence à l’OM la saison prochaine, de quoi faire naître des doutes en interne. Mais pas chez Pablo Longoria. Le président du club phocéen compte bien le conserver et aurait déjà posé les bases de son plan d’action.

On prend les mêmes et on recommence ? Depuis sa nomination en tant que président de l’OM à l’hiver 2021, Pablo Longoria a déjà dû gérer deux changements de coach avec l’arrivée de Jorge Sampaoli en février de la même année ainsi que son remplacement l’été dernier par Igor Tudor. Se pourrait-il qu’à l’intersaison qui arriver, le boss de l’OM soit une nouvelle fois dans l’obligation de nommer un entraîneur ?

L’OM dans le doute pour Igor Tudor ?

Car en effet, le départ d’Igor Tudor est un véritable sujet d’actualité. La Provence affirment même qu’en privé, les dirigeants de l’OM reconnaîtraient ne pas connaître les intentions de Tudor pour la suite, lui qui n’a pas confirmé sa présence sur le banc de touche de l’OM lors de ses récentes sorties médiatiques. La Juventus ne serait plus un point de chute possible pour la natif de Split, mais Pablo Longoria a de toute façon déjà tranché.

Longoria fait confiance à Tudor, rendez-vous imminent