Mercato - PSG : C’est imminent pour Lionel Messi

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grands pas et désormais, une prolongation semble être devenue très improbable. Il devrait donc quitter le Paris Saint-Germain après deux ans et son avenir anime les débats, alors qu’à bientôt 36 ans il semble vouloir évoluer au moins une saison de plus en Europe.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Une question que tout le monde se pose, alors que l’avenir du Champion du monde semble s’écrire toujours plus loin du PSG. En effet, le club de la capitale ne serait plus vraiment certain de vouloir continuer avec le septuple Ballon d’Or, arrivée au cours de l’été 2021.

Coup de théâtre, il a choisi le PSG https://t.co/ELZ89WyZsr pic.twitter.com/MNb2rSbfpM — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Messi va prendre une décision dans les prochains jours

D’après les informations de Mundo Deportivo , l’avenir de Messi devrait se décider lors des prochains jours. Alors que le PSG a officiellement remporté le titre de Champion de France avec son match nul face à Strasbourg (1-1), l’Argentin aurait l’intention de trancher définitivement et ne devrait vraisemblablement pas lever l’année en option présente dans son contrat.

Un dernier match au Parc des Princes

La rencontre du 3 juin prochain contre Clermont, devrait donc être la dernière occasion de voir Lionel Messi évoluer sous les couleurs du PSG. Reste à voir comment le Parc des Princes l’accueillera, alors que le public parisien n’a pas vraiment été tendre avec sa star ces derniers mois, avec notamment des sifflets qui ont beaucoup fait réagir à travers le monde.