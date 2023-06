Benzema : Il balance tout sur son mercato et le Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Karim Benzema fait couler beaucoup d’encre, puisque le buteur français arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid et que l’Arabie Saoudite semble plus que jamais lui faire les yeux doux. Mais à en croire Frédéric Hermel, proche du club merengue, Benzema devrait finalement rester dans la capitale espagnole l’an prochain.

Karim Benzema et le Real Madrid, c’est bientôt la fin ? Les rumeurs s’enchainent depuis maintenant quelques jours au sujet d’un éventuel départ du buteur français de 35 ans en direction de l’Arabie Saoudite, qui lui proposerait un contrat pharaonique de 400M€ sur deux ans. Une aubaine financière pour Benzema, qui arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin, mais dispose toujours d’une année supplémentaire en option qu’il peut décider d’activer à tout moment.

« Le Real n’est pas inquiet »

Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, le correspondant Frédéric Hermel, bien rencardé sur les coulisses du Real Madrid, dégage une tendance claire sur l’avenir de Karim Benzema : « Il y a une offre de l’Arabie Saoudite pour Benzema. Cela entre dans le cadre de développement du pays. Du côté du Real Madrid, ils ne sont pas trop inquiets, mais Florentino Pérez acceptera la décision de Benzema au nom de tout ce qu’il a fait », confie Hermel.

« Benzema ne va pas venir »