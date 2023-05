Coup de théâtre, une incroyable bombe se confirme pour Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Surprise dans le dossier Karim Benzema. Alors que sa prolongation était à l'étude du côté du Real Madrid, le joueur français envisagerait de changer d'air dans les prochaines semaines. L'Arabie Saoudite aurait approché l'attaquant tricolore et aurait transmis une offre qui pourrait le convaincre. Après quatorze ans en Espagne, l'attaquant n'a jamais été aussi proche d'un départ.

Le feuilleton Karim Benzema prend un tournant inattendu. « Je vais finir ma carrière au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre option » avait-il pourtant annoncé en septembre dernier, juste après avoir reçu son premier Ballon d'Or à Paris. Alors que la tendance était à une prolongation au Real Madrid, le buteur de 35 ans se laisserait, finalement, tenter par un départ en Arabie Saoudite. Après Cristiano Ronaldo, l'Etat dirigé par Mohammed Ben Salmane pourrait mettre la main sur un autre joueur de classe mondiale.

Benzema : Le coup de gueule du clan Griezmann https://t.co/szJg15NU7u pic.twitter.com/cv8fJxIrFv — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

L'Arabie Saoudite dégaine une offre

Selon plusieurs médias étrangers, l'Arabie Saoudite serait passée à l'action pour recruter Karim Benzema, en fin de contrat avec le Real Madrid. Dirigeant d'Al-Ittihad, l'un des clubs les plus puissants de la Saudi Pro League, Ahmed Kaaki, a réagi à cet intérêt. « Est-ce que Benzema sera à Al-Ittihad la saison prochaine ? Si Dieu le veut » a-t-il confié de manière assez énigmatique.

Un accord bientôt trouvé

Une information confirmée depuis par Romain Molina et Gianluca Di Marzio. Les deux journalistes confirment l'intérêt de l'Arabie Saoudite et annoncent qu'un accord pourrait être trouvé très prochainement. Le pays se montrerait extrêmement confiant dans ce dossier et espère un dénouement positif dans les prochaines heures. Le match face à l'Athletic Bilbao dimanche pourrait, donc, bien être le dernier de Benzema sous le maillot du Real Madrid. Un scénario, aussi, inattendu pour la formation espagnole, qui aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Joselu, le buteur de l'Espanyol Barcelone.