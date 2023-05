PSG : Pour Lionel Messi, le verdict va enfin tomber

Thomas Bourseau

Sur le départ, Lionel Messi voudrait quitter le PSG pour le FC Barcelone. Néanmoins, le Barça n’a pas encore dégainé contrairement à trois autres clubs. Le verdict devrait tomber la semaine prochaine.

Lionel Messi sur le départ du PSG ? Cela ne fait plus aucun doute désormais tant les parties concernées souhaitent passer à autre chose. Le journaliste Guillem Balague dévoilait même dernièrement à la BBC que cela ferait plus d’un mois à présent que Messi aurait fait part de sa décision de quitter le club à ses dirigeants.

Trois offres pour Messi

Un retour au FC Barcelone serait la priorité de Lionel Messi à l’instant T comme Tuttosport le révélait dernièrement avec comme plan B la MLS et l’Inter Miami de David Beckham. La RAC1 dévoilait mardi que Messi attendait l’offre concrète du FC Barcelone afin de prendre sa décision finale, lui qui disposerait d’une offre d’un autre club européen et de propositions provenant d’Arabie saoudite et de l’Inter Miami.

Verdict prévu pour la semaine prochaine