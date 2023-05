Messi quitte le PSG, sa famille annonce la couleur

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi attendrait l’offre du FC Barcelone afin de prendre une décision finale au sujet de son avenir. Le père de l’Argentin mettrait la pression au club culé et toute sa famille se mobiliserait pour le Barça…

Lionel Messi va quitter le PSG. C’est en effet l’information que communiquait dernièrement Guillem Balague à la BBC . Le journaliste et le biographe de Messi expliquait même qu’il y a plus d’un mois de cela, Messi aurait fait part à ses dirigeants de sa décision de plier bagage. Pour aller où ? Il a été question d’une affaire conclue avec l’Arabie saoudite selon l’AFP. Un développement démenti par son père et agent en personne, à savoir Jorge Messi.

Le clan Messi se mobilise pour un retour à Barcelone

La priorité de Lionel Messi serait le FC Barcelone selon Tuttosport . Et Gerard Romero a confirmé la tendance. Le journaliste pour Jijantes FC a confié dans la journée de mardi que la famille de Lionel Messi se mobiliserait pour que le septuple Ballon d’or puisse retrouver le FC Barcelone. Une partie de sa famille affirme d’ailleurs que Messi veut revenir au Barça . Son frère et son père feraient en sorte que son vœu soit exaucé en demandant au FC Barcelone de faire sa proposition.

PSG : L’offensive de la dernière chance pour Messi, tout peut basculer https://t.co/1qGcTwfRXT pic.twitter.com/f4AITACcYk — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Quatre offres pour Messi, mais toujours pas du Barça