Messi - PSG : Le pari surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Lionel Messi continue de mobiliser les débats, surtout en Espagne. Il faut dire que son retour au FC Barcelone prend forme, à tel point que les contours d'une offre contractuelle commencent à fuiter. De l'autre côté des Pyrénées, le retour du numéro 30 du PSG ne fait plus de doute.

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi va quitter le PSG alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin. Cela ne semble plus faire de doute. A tel point que désormais, l'unique interrogation concerne l'identité de son futur club. En plus de l'offre stratosphérique d'Al-Hilal, l'Argentin peut également envisager un retour au FC Barcelone, le club de tous ses exploits. Et à croire les informations d'Eduardo Inda, le club blaugrana a même déjà dégainé une offre.

L'offre du Barça se précise pour Messi

« On me dit dans l'entourage du joueur qu'il va rencontrer Xavi à Barcelone pour parler de l'avenir et on me dit que son avenir sera entre 16 et 18M€ nets, ce qui est le salaire qu'il avait en 2013. Il a ensuite été porté à 25M€. Le départ d'Ansu Fati et de Raphinha est nécessaire. Il va parler sportivement avec Xavi Hernandez. Il est clair qu'il va parler d'argent avec Laporta », révèle le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant de parier sur la signature de Lionel Messi au Barça.

«Si je devais parier tout ce que j'ai, je parierais que Messi jouera pour le Barça»