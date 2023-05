PSG : Lionel Messi va faire d’énormes dégâts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Lionel Messi se dirige clairement vers un départ du PSG. Plusieurs options s'offrent à lui pour la saison prochaine, mais la plus sérieuse semble mener vers le FC Barcelone. Les détails de l'offre catalane sont d'ailleurs révélés. Et cela pour avoir de grosses conséquences.

L'avenir de Lionel Messi est l'un des sujets brûlants du mercato. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève le 30 juin et il semble désormais acté qu'il ne prolongera pas. Par conséquent, l'identité de son futur club est encore incertaine. Néanmoins, un retour au FC Barcelone semble prendre forme. Et pour cause selon Eduardo Inda, le Barça aurait transmis une offre Lionel Messi.

L'offre du Barça se concrétise pour Messi...

« On me dit dans l'entourage du joueur qu'il va rencontrer Xavi à Barcelone pour parler de l'avenir et on me dit que son avenir sera entre 16 et 18M€ nets, ce qui est le salaire qu'il avait en 2013. Il a ensuite été porté à 25M€ », explique le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant d'ajouter que pour rapatrier Lionel Messi, le Barça devra faire des sacrifices.

... qui va pousser au départ plusieurs joueurs