Un joueur du Real Madrid ok avec le PSG, tout chavire au dernier moment

Thibault Morlain

En fin de contrat au Real Madrid, Marco Asensio ne devrait pas rester chez les Merengue. L’Espagnol devrait d’ailleurs prochainement annoncer son départ. Pour aller où ? Le PSG semblait visiblement tenir la corde dernièrement pour Asensio. Mais c’était semble-t-il avant l’apparition d’Aston Villa et d’Unai Emery.

Alors que le PSG attend déjà Milan Skriniar, d’autres joueurs devraient débarquer dans la capitale française cet été. Mais qui ? De nombreux noms circulent à l’approche du mercato et l’une des pistes mènent au Real Madrid. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Luis Campos avance ses pions pour recruter Marco Asensio, dont le contrat avec le Real Madrid arrive à sa fin. L’Espagnol ne prolongera pas et le PSG pourrait donc en profiter pour recruter Asensio librement. A moins que…

Asensio au PSG ?

Direction le PSG pour Marco Asensio ? Selon les informations dévoilées par Mundo Deportivo , c’était pratiqué bouclé entre le club de la capitale et le futur ex-joueur du Real Madrid. L’Espagnol était en partance pour Paris, ayant notamment reçu de grosses garanties. En effet, avec le départ annoncé de Lionel Messi, Asensio se serait vu promettre un rôle très important. De plus, le PSG peut également compter sur les bonnes relations entre Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent du Madrilène, pour mener à bien l’opération.

Aston Villa n’a pas dit son dernier mot…