Le RC Lens tremble, quelle serait la plus grosse perte du mercato ? 

La rédaction

S’il reste encore un match de Ligue 1 à disputer, le RC Lens est déjà assuré de terminer la deuxième place. Un classement synonyme de Ligue des Champions pour les Sang et Or. Mais dans le nord de la France, le mercato risque d’être mouvementé et les protégés de Franck Haise seront sollicités. Au même titre que l’entraîneur du RC Lens. Quelle serait alors la plus grosse perte pour le dauphin du PSG ?

Depuis son retour en Ligue 1, le RC Lens n’en finit plus de s’améliorer. Et cette saison, les hommes de Franck Haise ont été un sérieux concurrent au PSG. Finalement, les Sang et Or ont terminé à la 2ème place, mais disputeront bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais avec quel effectif ? Telle est l’une des questions qui brule les lèvres alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes.

Quel effectif pour le RC Lens en Ligue des Champions ?

Tout au long de la saison, les performances du RC Lens ne sont pas passés inaperçus et des joueurs se sont distingués. Ça a été le cas de Loïs Openda, du capitaine Seko Fofana ou encore des défenseurs centraux Facundo Medina et Kevin Danso. De quoi craindre le pire pour les stars du RC Lens ? Directeur général du club, Arnaud Pouille s’est voulu rassurant pour RMC , expliquant : « La majeure partie sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. Je ne vais pas parler des choses qu’on va mettre en place avec Franck. L’an passé, trois cadres du onze type sont partis et ont été bien remplacés. Si il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu'on soit en ligne avec nos ambitions. (...) Il n’y aura pas d’hémorragie ».

Quid de l’avenir de Franck Haise ?

Et quid également de Franck Haise ? Aux manettes du RC Lens, l’entraîneur de 52 ans pourrait voir des portes plus prestigieuses s’ouvrir devant lui, lui qui aurait notamment l’envie d’un jour officier en Premier League. Haise l’a d’ailleurs clairement exprimé, il a déjà reçu des sollicitations et on a également parlé d’un intérêt de l’OM. Perdre Franck Haise serait alors tout autant préjudiciable pour le RC Lens que de voir partir un des gros noms de l’effectif. A voir ce qui se produira cet été chez les Lensois…



