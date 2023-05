Le RC Lens lâche une mise au point pour son entraîneur

Thibault Morlain

La saison prochaine, le RC Lens disputera donc la Ligue des Champions. Mais avec quel effectif ? Et surtout quel entraîneur ? Si Franck Haise est aujourd’hui en poste, il a dernièrement fait savoir être sollicité à l’approche du mercato. De quoi faire trembler les Sang et Or, mais voilà que du côté de Lens, on a mis les choses au point pour Haise.

Menant le RC Lens a la perfection, Franck Haise a notamment été récompensé avec le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Son travail n’est pas passé inaperçu, notamment auprès de clubs à travers l’Europe. Haise l’a annoncé, il est sollicité et récemment, il a notamment été révélé que l’OM avait un oeil sur lui si Igor Tudor venait à s’en aller.

« C’est honnête de sa part »

Le RC Lens tremble donc pour l’avenir de Franck Haise. Mais ce mardi, Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or, s’est voulu rassurant. Pour RMC , il a expliqué : « Il répond qu’il a des sollicitations pour ne pas décevoir les gens autour de lui, je pense. C’est honnête de sa part, et sur l'ensemble de ce qui a été dit, je suis aligné sur le fond ».

« Il sera coach mais aussi manager général »