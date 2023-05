Le RC Lens fait de grandes annonces avant le mercato

Thibault Morlain

Il reste encore un match de Ligue 1 à jouer, mais le RC Lens est déjà assuré de terminer deuxième. La saison prochaine, les Sang et Or disputeront donc la Ligue des Champions, une juste récompense à la saison réalisée par les joueurs de Franck Haise. Maintenant, on attende de voir ce qui se passera à Lens cet été. Le groupe lensois risque d’être très sollicité et une mise au point a été effectuée par le président à ce sujet.

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens a réalisé de très grosses performances. Plusieurs joueurs de Franck Haise se sont distingués et forcément, cela n’est pas passé inaperçu à travers l’Europe. Alors que le mercato estival ouvrira ses portes d’ici quelques jours, le RC Lens pourrait donc être pillé de ses meilleurs talents. Cela ne sera alors pas une si bonne nouvelle avec la Ligue des Champions qui arrive. Mais face à ce danger, Joseph Oughourlian, président du club lensois, a mis les choses au point pour La Voix du Nord .

« Il faut qu’on se prépare à ces éventualités »

« Est-ce qu’on pourra garder tout le monde ? C’est difficile pour moi de répondre. On n’a pas toujours la main sur ces choses-là. On est conscients de notre taille, où on est et si des gros clubs viennent pour nos joueurs ou des membres du staff, comme depuis deux trois ans, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Il faut qu’on se prépare à ces éventualités en sachant qui on est et d’où on vient », a d’abord expliqué le président du RC Lens.

« Faites-nous un peu confiance »