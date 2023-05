Galtier - PSG : Il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le nul obtenu à Strasbourg (1-1), le PSG est officiellement assuré de remporter son onzième titre de champion de France. Après le match, Christophe Galtier a d’ailleurs annoncé qu’il se voyait toujours à Paris la saison prochaine. Une déclaration qui rend fou Daniel Riolo.

Grâce au nul poussif obtenu à Strasbourg (1-1), le PSG est assuré de conserver son titre de champion de France. Un trophée qui sauve une saison qui n'aura pas été évidente, au point que l'avenir de Christophe Galtier soit déjà incertain. Néanmoins, le coach parisien ne s'imagine pas partir.

PSG : Le Qatar a choisi le successeur de Galtier https://t.co/dA7AXrmzmt pic.twitter.com/rGOqh7FjtK — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Galtier s'imagine encore au PSG la saison prochaine

« Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel. Vous ne m’avez pas épargné. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué. Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer », confiait-il au micro de Prime Video samedi soir.

Riolo hallucine