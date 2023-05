Le PSG va faire un ménage hallucinant pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

L'intersaison au PSG peut parfois laisser place à de grands bouleversements ; en apparence, du moins. La saison décevante du club de la capitale pourrait inciter les dirigeants qataris à changer certains visages. Toutefois, cinq joueurs seraient d'ores et déjà assurés de continuer l'aventure avec Kylian Mbappé au PSG.

La période estivale est souvent propice à beaucoup de changements. Le PSG n'est pas forcément coutumier du fait. En effet, les joueurs parisiens ont des contrats très confortables et ne sont pas enclins à quitter la capitale. Et l'équation pour boucler un transfert de ces joueurs est difficile à résoudre pour les dirigeants du PSG.

Un effectif à reconstruire

La question autour de possibles grandes manoeuvres au PSG se pose alors que la saison du club de la capitale s'achèvera dans quelques jours. Laurent Perrin, journaliste au Parisien, révèle la tendance au sein du club parisien. Le spécialiste du PSG a laissé entendre qu'un grand ménage allait être opéré, mais que cinq joueurs étaient déjà assurés de rester avec Kylian Mbappé : « Tout n'est pas à jeter. Il faut remettre l'équipe à l'endroit, tout organiser autour de Mbappé, mais on va retrouver autour de lui beaucoup de joueurs la saison prochaine : Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos et sans doute Verratti. Il faut reconstruire le milieu et équilibrer l'attaque. Le premier objectif est de trouver un entraîneur à la hauteur des ambitions. Attendons quelques jours et on saura. »

Cinq joueurs déjà assurés d'entourer Mbappé en 2023-2024