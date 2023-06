PSG : Coup de tonnerre, le clan Messi annonce son prochain club

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi va bientôt recevoir une première réponse pour son avenir, puisque la Liga devrait définitivement statuer sur le plan de viabilité du FC Barcelone ce lundi. L’instance du football espagnol aurait déjà annoncé cette deadline à l’entourage de la Pulga, qui aurait de son côté révélé la préférence du joueur pour son avenir.

L’heure est au choix pour Lionel Messi. Alors qu’il devrait disputer son dernier match avec le PSG samedi contre Clermont, l’Argentin va pouvoir se focaliser sur son avenir, lui qui dispose de quelques pistes pour son avenir. L’Arabie saoudite est notamment disposée à lui offrir un pont d’or pour le convaincre de rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo, mais Leo Messi, lui, privilégie encore le FC Barcelone.

Mercato : Le PSG a bouclé un deal XXL avec Messi https://t.co/Le7U3Vguu8 pic.twitter.com/DKdnRPp0p0 — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Première réponse lundi

Pour autant, Lionel Messi s’impatiente et voudrait rapidement être fixé sur la capacité ou non du club à rapatrier son ancienne star. Joan Laporta attend la réponse de la Liga concernant son plan de viabilité, et le feu vert pourrait tomber ce lundi. C’est en effet à cette date que l’instance du football espagnol rendra sa décision définitive. Le clan Messi aurait été informé, en profitant pour faire une grande annonce à la Liga.

Le clan Messi a informé la Liga de son choix