Séisme à l’OM, une annonce va tomber

Comme l’été dernier, Pablo Longoria pourrait se trouver dans l’obligation de dénicher un nouvel entraîneur au vu du flou entourant l’avenir d’Igor Tudor. Deux réunions auraient eu lieu entre les parties concernées cette semaine, avant la grande annonce du Croate ce jeudi ? C'est une possibilité à en croire La Provence. Explications.

Et si Igor Tudor marchait dans les pas de Jorge Sampaoli, son prédécesseur qu’il a remplacé au pied levé en juillet 2022 ? Ces derniers temps, le technicien croate bottait en touche lors de ses sorties médiatiques au sujet de son avenir, lui qui est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2024. La Provence affirmait cette semaine que la Juventus aurait tourné la page Igor Tudor, mais que le principal intéressé pourrait prendre la décision de se retirer cet été afin de souffler la saison prochaine.

Deux réunions entre Longoria et le clan Tudor cette semaine

Ce jeudi, La Provence explique que Pablo Longoria aurait dîné avec Igor Tudor mardi afin de faire un point sur la suite des opérations et donc sur l’avenir du Croate à Marseille. Ce mercredi, les discussions se sont poursuivies entre le président de l’OM et l’agent de Tudor, à savoir Anthony Seric, qui s’est spécialement déplacé à Marseille pour l’occasion. Un débriefing aurait par la suite eu lieu entre Seric et Tudor.

Tudor pourrait vendre la mèche en conférence de presse