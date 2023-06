Surprise, l'OM s'attaque à une star du Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé durant l'été 2021, Pau Lopez pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine. Selon certains journalistes, l'OM pourrait recruter un nouveau gardien de but durant le prochain mercato estival. Révélation du dernier Mondial, Yacine Bounou serait sur la short-list de Pablo Longoria, président de la formation marseillaise. Le portier devrait quitter le FC Séville.

L'histoire se répète à l'OM. Durant l'été 2021, Pau Lopez débarquait à Marseille pour concurrencer Steve Mandanda. Cette fois-ci, c'est le portier espagnol qui pourrait faire face à une nouvelle adversité la saison prochaine. Pablo Longoria ne serait pas opposé à l'idée de recruter un nouveau portier, alors que Ruben Blanco devrait retourner au Celta Vigo.

Surprise, l’OM passe à l’action sur un dossier inattendu https://t.co/lqC7k6Y4qG pic.twitter.com/rlMKQlqKKK — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Bounou suivi par l'OM

A en croire les informations de David Berger, journaliste pour Canal + , Yacine Bounou serait dans le viseur de l'OM. Le portier du FC Séville avait connu son heure de gloire lors du dernier Mondial. Sous le maillot du Maroc, le gardien avait réalisé des miracles et s'était révélé aux yeux du grand public.

« Cela fait partie des opportunités de marché »