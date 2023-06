Mourinho vend la mèche pour le PSG

Amadou Diawara

Depuis de longues semaines, le nom de José Mourinho est lié avec insistance au PSG, et ce, pour la potentielle succession de Christophe Galtier. De son côté, le Special One veut rester à l'AS Rome une saison de plus, sachant que le PSG n'est jamais entré en contact avec lui.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi enchaine les contre-performances depuis la fin de la Coupe du Monde. Et Christophe Galtier pourrait payer les pots cassés. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, le coach du PSG est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, le Qatar aurait inscrit le nom de José Mourinho sur ses tablettes pour pallier son potentiel départ la saison prochaine. Toutefois, le Special One ne veut pas quitter l'AS Rome cet été.

«Je veux rester, mais...»

« Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J'en ai marre d'être entraîneur, communicant, le porte-parole du club. (Je veux) rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même » , a affirmé José Mourinho, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome, ce mercredi soir. Dans la foulée, le technicien portugais de 60 ans a révélé qu'il n'était entré en contact avec aucun club, pas même le PSG.

«Je n'ai parlé à personne»