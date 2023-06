C’est confirmé, le PSG se frotte les mains sur le mercato

Benjamin Labrousse

Désireux de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG possède plusieurs pistes sur le mercato. Le club parisien reste attentif au marché étranger, mais aussi local. Plusieurs joueurs de Ligue 1 et notamment de l’AS Monaco ont tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Et après une saison compliquée, Axel Disasi (25 ans) et Youssouf Fofana (24 ans) devraient quitter le club monégasque cet été.

Au PSG, le recrutement pourrait prendre un nouveau tournant dès cet été. En effet, le conseiller sportif Luis Campos qui, comme le10sport.com vous l’avait révélé fin mars, restera Parisien l’an prochain, devrait tenter plusieurs coups sur le mercato. Surtout, la volonté du Portugais est de rester très attentif aux joueurs issus de Ligue 1.

Le PSG vise des joueurs de Ligue 1 pour son mercato

Ainsi, le PSG a pendant longtemps lorgnés plusieurs joueurs issus du championnat de France. L’été dernier déjà, le club parisien n’avait pas hésité à foncer dans le dossier Hugo Ekitike, mais également sur Renato Sanches. Cet été, la situation pourrait être la même avec certains joueurs comme Rayan Cherki (OL), ou encore Khéphren Thuram (OGC Nice).

Axel Disasi et Youssouf Fofana sur le départ à Monaco