Surprise, un buteur lâche une réponse à Mbappé

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé ne tarissait pas d'éloges pour Randal Kolo Muani avec lequel il forme le nouveau duo à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Des propos qui ont visiblement ému l'ancien Nantais qui répond à l'attaquant du PSG.

Après une saison très intéressante au FC Nantes, Randal Kolo Muani s'est engagé libre avec l'Eintracht Francfort. Un choix qui porte ses fruits puisque l'attaquant français a confirmé au plus haut niveau, au point de convaincre Didier Deschamps de la convoquer à la Coupe du monde. S'il était loin d'être titulaire, Kolo Muani s'est distingué lors de ses entrées en jeu, notamment en finale contre l'Argentine. Des prestations qui suscitent l'intérêt de nombreux clubs dont le PSG et lui avaient valu les louanges des Kylian Mbappé.

Mbappé encense Kolo-Muani...

« C’est clair que c’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, des attaques rapides. C’est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte beaucoup d’énergie, et qui a un volume de course impressionnant. Pour l’équipe, c’est une nouvelle corde à notre arc. On est très content de son match de vendredi, on espère qu’il va continuer demain. Franchement, il n’y a rien à dire sur lui. J’espère qu’on fera en sorte qu’il puisse marquer demain », confiait-il en mars dernier lors du rassemblement de l'équipe de France.

... qui lui répond !