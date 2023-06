C'est confirmé, le PSG tente un transfert à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Milan Skriniar, un autre défenseur central pourrait débarquer au PSG. Et selon la presse portugaise, Luis Campos aurait relancé un vieux dossier. Le conseiller sportif du PSG serait toujours intéressé par Antonio Silva, dont la clause libératoire est fixée à 1000M€ et surveillé par les plus grandes équipes européennes.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG aurait bouclé un premier transfert. En fin de contrat avec l'Inter, Milan Skriniar devrait prendre la direction de la capitale française dans les prochaines semaines. Selon les premières tendances, un autre renfort défensif serait attendu par Luis Campos, chargé du recrutement au PSG.

Antonio Silva, une piste de longue date de Campos

En coulisses, le dirigeant parisien travaillerait sur l'arrivée de Lucas Hernandez (Bayern Munich), avec qui il aurait un accord de principe. Mais à en croir e CNN Portugal, le PSG n'aurait pas délaissé la piste menant à Antonio Silva, le jeune défenseur du Benfica. Une piste déjà évoquée par le 10Sport.com durant l'été 2022.

Une piste toujours d'actualité

Mais le PSG va devoir sortir l'artillerie lourde pour mettre la main sur Antonio Silva, dont la clause libératoire atteint les 100M€. Car dans ce dossier, les plus grandes équipes européennes sont présentes. Affaire à suivre...