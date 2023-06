Mercato : Un Champion du monde veut boucler son transfert au PSG

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024, Lucas Hernandez aurait décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le Bayern Munich. L’international français semble donc pouvoir être un acteur important du mercato estival et le Paris Saint-Germain souhaiterait en profiter pour boucler un énorme renfort en défense, après avoir déjà trouvé un accord avec Milan Skriniar.

Dès son arrivée en fin de saison dernière, Luis Campos semblait tout de suite avoir compris les besoins du PSG en ouvrant le chantier de la défense. Il n’a toutefois pas pu le régler avec plusieurs échecs rencontrés, mais la situation pourrait bien changer cet été.

Après Skriniar, place à Lucas Hernandez ?

Dès janvier, on a en effet su que Milan Skriniar avait trouvé un accord pour rejoindre le PSG au terme de son contrat avec l’Inter. Mais le Slovaque ne semblait pas satisfaire Campos, qui a ainsi activé plusieurs autres pistes défensives. C’est le cas avec Lucas Hernandez, qui pourrait bien devenir le prochain renfort parisien ! D’après les informations de RMC Sport , le Champion du monde 2018 souhaiterait en effet rejoindre le PSG et aurait communiqué au Bayern Munich sa volonté de ne pas prolonger un contrat qui se termine dans un an.

