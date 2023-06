Séisme à l’OM, le prochain entraîneur déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une saison mouvementée et durant laquelle tous les objectifs n'ont pas été atteints, l'OM pourrait voir Igor Tudor quitter ses fonctions dans les prochains jours. Une tendance qui se confirme d'heure en heure et qui pousse Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouveau coach. Dans cette optique, Marcelino serait la priorité.

Comme l'été dernier, l'OM pourrait perdre son entraîneur juste après la fin de la saison. En effet, alors qu'il avait remplacé Jorge Sampaoli, Igor Tudor pourrait imiter son prédécesseur. La tendance forte est clairement à un départ du Croate, visiblement fatigué après une saison très mouvementé.

Marcelino, le grand favori pour l'après-Tudor ?

Une situation qui pousse donc Pablo Longoria a se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et selon les informations de AS , le président de l'OM aurait déjà une priorité. Il s'agirait de Marcelino. Le technicien espagnol de 57 ans est libre depuis son départ de l'Atlétic Bilbao l'été dernier. Il était resté un an et demi sur le banc basque.

Longoria et Marcelino se connaissent bien

Et ce n'est pas une surprise si Pablo Longoria décide d'activer la piste menant à Marcelino. Et pour cause, les deux espagnols se connaissent très bien après avoir collaboré à Valence entre 2017 et 2019. Une association qui avait notamment apporté une Coupe du Roi au club Ché. L'OM attend désormais de connaître la position d'Igor Tudor.