Tudor, Messi, Benzema… Toutes les infos mercato du 31 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Tudor devrait annoncer sa démission à l'OM

Ça bouge pour Igor Tudor à l'OM ! AS et Sports Zone annoncent que l'entraîneur croate devrait prochainement présenter sa démission à son président, Pablo Longoria. Une tendance confirmée par Foot Mercato , qui indique de son côté que Tudor serait lassé des critiques à son égard et des sifflets des supporters. Son agent va débarquer à Marseille afin d'entamer les discussions avec l'OM.



OM : Tudor vise un retour à la Juventus

Et s'il parvient à obtenir gain de cause pour son départ de l'OM, Igor Tudor a déjà une idée de son futur point de chute. Foot Mercato annonce qu'il souhaite retourner en Italie, et de son côté, le Corriere Della Sera assure que la piste Juventus Turin est toujours d’actualité. Si le club bianconero fait appel à lui, Tudor n’hésitera pas à accepter sa proposition.



PSG : Xavi envoie un message à Lionel Messi

Interrogé par TV3 , Xavi a de nouveau évoqué la piste Lionel Messi, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG. Et l'entraîneur du FC Barcelone semble déjà enthousiaste à la possibilité de pouvoir le retrouver la saison prochaine : « S'il veut venir au Barça, nous ferons tout pour qu'il vienne. Je pense que les conditions sont réunies, sur le plan footballistique, je pense qu'il pourrait nous aider beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a d'autres situations, personnelles et économiques. J'ai une relation amicale avec Leo, nous nous félicitons mutuellement quand c'est le moment et il regarde toujours le Barça, et je regarde l'Argentine et le PSG. Nous évaluons s'il peut nous rejoindre dans le football et il pourrait nous aider, je n'en doute pas. Au niveau institutionnel, il n'y a aucun doute et il nous aiderait même sur le plan économique. Beaucoup de Culés veulent qu'il revienne et chantent son nom, maintenant c'est à lui de décider, je dirais 99% », indique Xavi.



Real Madrid : Benzema toujours plus proche de l'Arabie Saoudite ?

En fin de contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures puisque l'option Arabie Saoudite aurait pris un crédit considérable pour cet été. D'ailleurs, les deux journalistes Romain Molina et Gianluca Di Marzio confirment cet intérêt saoudien et annoncent même qu'un accord pourrait être trouvé très prochainement pour Benzema.





L'OM fonce sur Marcelino pour remplacer Tudor

Alors que l'avenir d'Igor Tudor à l'OM s'assombrit de jour en jour, Pablo Longoria a déjà un plan B en tête pour remplacer son entraîneur. Selon le Corriere dello Sport , Marcelino serait la piste privilégiée. Sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao en juin 2022, l’Espagnol est le grand favori en interne pour prendre la succession de Tudor, et l’OM aurait même déjà formulé une offre, avec un salaire supérieur à 1M€ par an.



