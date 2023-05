Surprise, l'OM a choisi son prochain entraîneur et dégaine une offre !

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille, avec la Juventus qui lui ferait notamment les yeux doux. Pablo Longoria semble être conscient du danger et aurait déjà commencer à ratisser le terrain pour lui trouver un successeur… qui pourrait finalement venir d’Espagne !

L’OM pourrait une nouvelle fois changer d’entraîneur. Alors qu’Igor Tudor a encore un an de contrat, un départ est de plus en plus évoqué suite à une saison assez mitigée et de nombreuses tensions en interne. Le Croate pourrait notamment rebondir du côté de la Juventus, club dont il a porté les couleurs en tant que joueur et où il a officie comme adjoint d’Andrea Pirlo sur la saison 2020/2021.

Séisme à l’OM, le clan Tudor débarque à Marseille https://t.co/d7L2znM4tt pic.twitter.com/SadwjzAn8C — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Marcelino, le grand favori de l’OM

Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines pour le remplacer, avec notamment un intérêt pour Franck Haise évoqué par L’Équipe . Ce mercredi, Il Corriere dello Sport nous dévoile toutefois une autre piste pour l’OM, avec Marcelino. Sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao en juin 2022, l’Espagnol serait même le grand favori pour prendre la succession d’Igor Tudor.

Longoria lui aurait déjà fait une offre de contrat

D’après les informations du quotidien italien, cette piste serait déjà rentrée dans le vif, puisque l’OM aurait déjà formulé une offre, avec un salaire supérieur à 1M€ par an. Pablo Longoria devra toutefois faire face à la concurrence de Nottingham Forest dont l’offre serait équivalente à celle de l’OM, alors que pour le moment le Napoli serait loin derrière.