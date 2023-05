Séisme à l’OM, le clan Tudor débarque à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier, Igor Tudor semble lassé par sa situation à Marseille et pourrait poser sa démission dans les prochains jours. Son agent devrait même débarquer dans la cité phocéenne afin de s'entretenir avec Pablo Longoria.

Après une saison mouvementée, l'OM va finalement terminer à la troisième place en Ligue 1. Si ce n'est pas un échec, cela reste moins bien que la saison dernière à l'issue de laquelle Jorge Sampaoli avait posé sa démission. Et cette issue n'est pas non plus à exclure cette saison.

Tudor veut démissionner

En effet, selon les informations de SportsZone , Igor Tudor pourrait poser sa démission à l'issue de la saison qui s'achève ce week-end par le déplacement de l'OM à Ajaccio. Par conséquent, le départ du Croate semble clairement se confirmer. Et la décision semble imminente.

Son agent arrive à Marseille