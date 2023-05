Il annonce une surprise pour le prochain entraîneur de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM l’été dernier, Igor Tudor pourrait quitter le club phocéen dans les prochains jours. Son nom circule avec insistance du côté de la Juventus notamment. Une situation qui pousse Pablo Longoria à scruter le marché des entraîneurs. Daniel Riolo a d’ailleurs une petite idée à ce sujet.

C'est désormais acté, l'OM terminera troisième de Ligue 1 et devra donc passer par deux barrages pour se hisser en phase de groupes de la Ligue des champions. Mais avec quel entraîneur ? La question se pose car l'avenir d'Igor Tudor semble très incertain. Mais pour Daniel Riolo, cela ne semble nécessairement inquiétant.

Coup de tonnerre imminent à l’OM ? La surprenante annonce https://t.co/cRoiid4wBa pic.twitter.com/0l7qI0IyZQ — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Riolo ne s'alarme pas pour le départ de Tudor...

« Je pense que ce n'est pas décidé. Je pense que ça va se faire au terme d'une discussion entre Longoria et lui. Je pense que ça va aller très vite. On va savoir entre demain (mardi) et dans deux-trois jours. Je pense que le président est pour continuer et que l’entraîneur ne sait pas trop. C'est peut-être lui qui décidera qu'un an c'est assez, et qu'il voudrait revenir en Italie, ça c'est possible. La décision va lui appartenir. Pour ce qui est du remplacement, je dis pourquoi pas ? », s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de glisser le nom Paulo Fonseca, l’entraîneur du LOSC.

... et glisse le nom de son successeur