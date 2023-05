Panique au RC Lens, il pousse un coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand artisan de l’incroyable saison du RC Lens qui a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Franck Haise a néanmoins jeté un gros froid sur son avenir au club pour l’an prochain. Un discours qui n’est pas forcément du goût de Jean-Michel Larqué, qui pointe du doigt l’entraîneur nordiste.

Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 dimanche soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Franck Haise a profité de l’occasion pour laisser entendre qu’il pourrait quitter le RC Lens cet été : « Je ne sais pas si j’entraînerai encore très longtemps, c’est un métier très passionnant, très prenant, mais il faut aussi prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Tous les ingrédients sont presque là, mais il faut qu’ils soient tous là (…) J’ai la chance de vivre une grande histoire avec Lens, je ne sais pas jusqu’à quand », a indiqué le technicien nordiste.

« On peut attendre la fin de saison ? »

Au micro de RMC Sport lundi soir, Jean-Michel Larqué a fermement condamné le timing de cette sortie médiatique de la part de Franck Haise, qu’il juge irrespectueuse pour le RC Lens : « Je m’interroge toujours sur l’impatience des gens. La saison n’est pas terminée, il n’a pas vu ses dirigeants et d’ores et déjà il dit qu’il a eu des sollicitations. Mais est-ce qu’à un moment ou un autre on peut attendre la fin de saison et prendre une décision en toute connaissance de cause ? Je trouve qu’à l’occasion de remise d’un trophée comme ça, ce n’est pas le timing idéal », indique l’ancien joueur de l’ASSE.

« Peut-être qu’il devra partir »